MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde Prima Pramac adına yarışan İspanyol pilot Jorge Martin, birinci oldu.
ACOSTA İKİNCİ, BAGNAİA ÜÇÜNCÜ OLDU
Red Bull GASGAS Tech3 takımından İspanyol Pedro Acosta, liderin 1.404 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ise liderin 5.595 saniye gerisinde üçüncü sırada bitirdi.
Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren Ducati Lenovo takımının İtalyan motosikletçisi Enea Bastianini, kaza yaparak, Gresini takımının İspanyol motosikletçisi Marc Marquez ise motorundaki teknik sorun nedeniyle yarış dışı kaldı.
Sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si 6 Ekim'de düzenlenecek.
Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şu şekilde:
1. Jorge Martin (İspanya): 366 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 345
3. Enea Bastianini (İtalya): 291
4. Marc Marquez (İspanya): 288
5. Pedro Acosta (İspanya): 181