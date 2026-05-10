Le Mans kentindeki Bugatti Circuit’te 27 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta İspanyol pilot Jorge Martin, 41 dakika 18.001 saniyelik süresiyle finiş çizgisini ilk sırada geçti ve sezonun ilk galibiyetine ulaştı.

HABERİN ÖZETİ MotoGP Fransa Grand Prix'sini kim kazandı? Toprak Razgatlıoğlu MotoGP Fransa’da kaçıncı oldu? Le Mans'daki Bugatti Circuit'te gerçekleştirilen MotoGP Fransa Grand Prix'sini İspanyol pilot Jorge Martin kazandı. Yarışı 41 dakika 18.001 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Jorge Martin, sezonun ilk galibiyetini elde etti. Şampiyona lideri Marco Bezzecchi yarışı ikinci sırada bitirirken, Aprilia sürücüsü Ai Ogura podyumun üçüncü basamağında yer aldı. Aprilia tarihinde ilk kez podyumun ilk üç sırasını tamamen kapattı. MotoGP'ye bu sezon geçen Toprak Razgatlıoğlu yarışı 13. sırada tamamlayarak kariyerinin en iyi sonucunu elde etti ve 3 puan kazandı. Toprak Razgatlıoğlu, Sprint yarışını 16. sırada tamamlamıştı.

MOTOGP FRANSA GRAND PRİX'SİNİ KİM KAZANDI?

Yarışa 7. basamaktan başlayan Martin, özellikle son turlarda temposunu artırdı ve bitime kısa süre kala takım arkadaşı Marco Bezzecchi’yi geçerek zafere ulaştı. Şampiyona lideri Bezzecchi mücadeleyi 2. sırada tamamlarken, Martin’in galibiyeti sonrası puan farkı da 1’e düştü. Podyumun son basamağındaki isim ise Trackhouse Aprilia sürücüsü Ai Ogura oldu. Böylece Aprilia tarihinde ilk kez podyumun ilk üç sırasını tamamen kapatmayı başardı. Ogura ise 2012 sezonunda ikincilik elde eden Katsuyuki Nakasuga’dan sonra podyuma çıkan ilk Japon sürücü unvanını aldı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Bu sezon MotoGP’ye geçiş yapan Toprak Razgatlıoğlu da Pramac Yamaha ile yeniden yarış pistine çıktı. Toprak Razgatlıoğlu için hafta sonu, Cumartesi günü yapılan sıralama turları ve Sprint yarışıyla başladı. Sıralama seanslarını 17. sırada bitiren Toprak, Sprint yarışının startında etkili bir çıkış yaptı ve ön gruba yaklaşmayı başardı, ancak ilerleyen bölümde temposu düşerek damalı bayrağı 16. sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu, Pazar günkü ana yarışa ise 16. sıradan başladı; 2025 şampiyonu Marc Marquez’in yarıştan çekilmesi nedeniyle başlangıç pozisyonu bir basamak öne yükseldi. Güçlü bir start alan Toprak Razgatlıoğlu ilk turu 14. sırada tamamladıktan sonra 17. basamağa kadar geriledi. Milli pilot bu süreçte takım arkadaşı Jack Miller, Yamaha sürücüsü Alex Rins ve VR46 Ducati pilotu Franco Morbidelli ile mücadele etti. Toprak Razgatlıoğlu, hem ön sıralarda mücadele eden Francesco Bagnaia, Alex Marquez ve Joan Mir gibi isimlerin yarış dışı kalmasıyla hem de son bölümde temposunu yükseltmesi sayesinde bitime 6 tur kala 12. sıraya kadar yükseldi. Son 5 turda pist üzerinde Rins ve Morbidelli ile sık sık mücadeleye giren Toprak, bu bölümde dikkat çeken performans sergiledi. Damalı bayrağı 13. sırada gören Toprak Razgatlıoğlu böylece kariyerinin en başarılı sonucuna ulaşırken, yarışı 3 puanla tamamlayıp toplam puanını 4’e yükseltti. Toprak’ın daha önceki en iyi derecesi ise ABD yarışında elde ettiği 15. sıra olmuştu.