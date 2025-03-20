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 | Suat Vilgen

Mourinho kaleci getiriyor! Fenerbahçe yönetiminden eski öğrencisini istedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Roma'yı yönettiği dönemden eski öğrencisi Mile Svilar'ın tranrsfer edilmesi için yönetime talepte bulunduğu öne sürüldü.

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Mourinho kaleci getiriyor! Fenerbahçe yönetiminden eski öğrencisini istedi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 08:50

Fenerbahçe bir yandan lig ve kupa şampiyonluğu için ter dökerken diğer yandan yönetim ve teknik heyet el ele gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak izin çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı.

İTALYAN MEDYASI YAZDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Roma'da beraber çalıştığı Mile Svilar'ı takımında görmek istediği ve bu yönde yönetimden talepte bulunduğu belirtildi.
İtalyan spor gazetecisi Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin bu transferde Dominik Livakovic'ie takas önermeyi planladığı öne sürüldü.Buna karşın Roma ise 2027 yılına kadar bonservisini elinde tuttuğu 25 yaşındaki kalecisiyle sözleşme uzatmak istiyor.

Svilar, bu sezon Roma adına çıktığı 42 maçta 46 gol yedi. Sırp kaleci 14 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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ETİKETLER
#Roma
#Roma
#Fenerbahçe
#Transferler
#Spor
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