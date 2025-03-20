Mourinho kaleci getiriyor! Fenerbahçe yönetiminden eski öğrencisini istedi

Fenerbahçe bir yandan lig ve kupa şampiyonluğu için ter dökerken diğer yandan yönetim ve teknik heyet el ele gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak izin çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı.

İTALYAN MEDYASI YAZDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Roma'da beraber çalıştığı Mile Svilar'ı takımında görmek istediği ve bu yönde yönetimden talepte bulunduğu belirtildi.

İtalyan spor gazetecisi Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin bu transferde Dominik Livakovic'ie takas önermeyi planladığı öne sürüldü.Buna karşın Roma ise 2027 yılına kadar bonservisini elinde tuttuğu 25 yaşındaki kalecisiyle sözleşme uzatmak istiyor.

Svilar, bu sezon Roma adına çıktığı 42 maçta 46 gol yedi. Sırp kaleci 14 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

