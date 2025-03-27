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 | Suat Vilgen

Mourinho kararını verdi! Bodrum'da sürpriz, derbide maskeli balo var!

Milli takımında burnu kırılan ve özel maske ile idmana çıkan Edin Dzeko'nun Galatasaray'a karşı oynayıp oynamayacağı netleşti. Teknik direktör Jose Mourinho, elinde de kırık olan tecrübeli ismi hem dinlendirmek hem de riske etmemek için Bodrum deplasmanında sürpriz bir 11'le sahaya çıkacak. Derbide ise Galatasaraylı Osimhen ile birlikte sahada iki maskeli olacak.

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Mourinho kararını verdi! Bodrum'da sürpriz, derbide maskeli balo var!
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 10:13

Süper Lig'e verilen milli maç arasının ardından gözler 29. hafta heyecanına çevrildi. Haftanın en önemli karşılaşmasında lider Galatasaray, ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Bir maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe ise haftayı Sipay Bodrum deplasmanında geçirecek. Ligin zirvesindeki bu iki takım gelecek hafta içi de Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak.

DZEKO BODRUM'DA DİNLENEBİLİR

Zorlu lig haftası ve kupa derbisi öncesi Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun durumu dikkatle izleniyor. Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maça burnu kırılan Edin Dzeko, dün takımla antrenmanlara başladı. Fiber karbon bir maskeyle antrenman sahasına çıkan deneyimli golcünün sıradaki iki kritik maçta takımını yalnız bırakıp bırakmayacağı merak edilirken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun tecrübeli golcü ile ilgili son kararını verdiği öğrenildi. Mourinho'nun burnundaki kırığın yanı sıra sağ elinde de kırık bulunan ve uzun süredir bu şekilde maçlara çıkan Dzeko'yu Bodrum maçında yedek bekleteceği belirtildi.

CENK TOSUN İLK 11'E

Emektar oyuncusunu hem riske etmekten kaçınan hem de dinlendirmek isteyen Mourinho'nun Bodrum seferi için bir de sürpriz planı var. Portekizli teknik adamın zorlu deplasmanda Dzeko'nun yerine Cenk Tosun'a ilk 11'de forma vermeyi planladığı öğrenildi. Dzeko'yu kupada Galatasaray karşısında mutlaka ilk 11'de görmek isteyen Mourinho'nun Bodrum maçında ise ihtiyaç olması halinde deneyimli golcüyü sahaya sürebileceği belirtildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE GALATASARAY KUPA MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabaka programı açıklandı. Fenerbahçemizin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı ağırlayacağı maç 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'de oynanacak.
ETİKETLER
#jose mourinho
#jose mourinho
#edin dzeko
#derbi
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe - Galatasaray
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