Mourinho maç sonu konuştu! 'Biz hata yaptık'

11 Aralık 2024 20:56 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 20:58

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol takımı Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi​'nde Athletic Bilbao​'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe​'de Teknik Direktör Jose Mourinho​ açıklamalarda bulundu.

"BİZ HATA YAPTIK"

"Bence bu akşam maçı​ izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik. İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için."