Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Mourinho, Türk hakemi Avrupa basınına ifşaladı! "Galatasaray'a sempatisi var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho bir kez daha Galatasaray'a taş attı. "Türkiye'de işler değişmezse şampiyonluk imkansız" diyen Mourinho, isim vererek Galatasaray'an çok sempatisi olduğnu düşündüğü hakemi paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mourinho, Türk hakemi Avrupa basınına ifşaladı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 12:59

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa basınına çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın hakemler tarafından kollandığını iddia eden sözler sarf eden Portekizli çalıştırıcı, Türkiye'de futbol düzeninden şikayet etti.

"İNSANLARIN HAYAL EDEBİLECEĞİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK ŞEYLER OLUYOR"

"Türkiye'de yaşananların spor rekabetiyle ilgili olmadığını dile getiren başarılı hoca, "Burada, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük şeyler oluyor. Burada yaşıyorsanız veya derinlemesine araştırmaya çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz. Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki, eğer işler değişmezse lig şampiyonluğu kazanmamız imkansız. Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum, çünkü burası güzel bir ülke. Ama futbol bundan daha fazlası olmalı." dedi.

OĞUZHAN ÇAKIR'A SUÇLAMA

Normal şartlarda ligde açık ara lider olmaları ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerektiğini belirten Mourinho, şunları söyledi: "Bu yaşananlar gerçekten çok fazla! Oğuzhan Çakır isimli hakemin Galatasaray'a karşı çok fazla olan sempatisi nedeniyle bir takımın sahayı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü boyut saçmaydı. Ama daha da saçma olanı, Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu, o kadar saygısızlığa uğradığını hisseden bir takımdı ki maçı terk etmek zorunda kaldılar. Türkiye'de bunlar oldu!"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saint Maximin'den Mourinho'ya sert cevap geldi! 'Yalancılık' suçlaması
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mourinho'nun kadroya almadığı Saint Maximin'den olay paylaşım!

Sıkça Sorulan Sorular

MOURINHO EVLİ Mİ?
Mourinho ve eşi Matilde Faria, Portekiz’in Setúbal kentinde gençlik yıllarında tanıştı. Aralarındaki güçlü bağ, onları 1989 yılında evliliğe götürdü ve o günden bu yana mutlu birlikteliklerini sürdürüyorlar. 14 Ağustos 1965 doğumlu olan Matilde Faria, insani yardım çalışmalarıyla tanınan, duyarlı ve yardımsever bir isim. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan Faria, özellikle Afrika’da yürüttüğü yardım faaliyetleriyle takdir topluyor.
ETİKETLER
#jose mourinho
#jose mourinho
#oğuzhan çakır
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.