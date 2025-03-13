Mourinho, Türk hakemi Avrupa basınına ifşaladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa basınına çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın hakemler tarafından kollandığını iddia eden sözler sarf eden Portekizli çalıştırıcı, Türkiye'de futbol düzeninden şikayet etti.

"İNSANLARIN HAYAL EDEBİLECEĞİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK ŞEYLER OLUYOR"

"Türkiye'de yaşananların spor rekabetiyle ilgili olmadığını dile getiren başarılı hoca, "Burada, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük şeyler oluyor. Burada yaşıyorsanız veya derinlemesine araştırmaya çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz. Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki, eğer işler değişmezse lig şampiyonluğu kazanmamız imkansız. Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum, çünkü burası güzel bir ülke. Ama futbol bundan daha fazlası olmalı." dedi.

OĞUZHAN ÇAKIR'A SUÇLAMA

Normal şartlarda ligde açık ara lider olmaları ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerektiğini belirten Mourinho, şunları söyledi: "Bu yaşananlar gerçekten çok fazla! Oğuzhan Çakır isimli hakemin Galatasaray'a karşı çok fazla olan sempatisi nedeniyle bir takımın sahayı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü boyut saçmaydı. Ama daha da saçma olanı, Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu, o kadar saygısızlığa uğradığını hisseden bir takımdı ki maçı terk etmek zorunda kaldılar. Türkiye'de bunlar oldu!"