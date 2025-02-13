Mourinho uyardı! 'Durumu ciddiye almalıyız'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht karşısında 3-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"CİDDİYE ALMALIYIZ"

Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz.

"YUSUF AKÇİÇEK İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf Akçiçek ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı.