Mourinho'dan açıklama! 'İlk kez burada görüyorum'

20 Aralık 2024 22:42 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 22:58

Eyüpspor'a 1-1'lik skorla berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho'dan açıklamalar geldi. Portekizli çalıştırıcı yaptığı açıklamasında, "Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor. Oyuncular uzun süredir burada, adapte olmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftanın açılış maçında Eyüpspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho röportajından satırbaşları şu şekilde:

"OYUNCULAR NE KADAR ÇOK YERDEYDİ?"

Mourinho oyunun çok durduğunu işaret ederek, "Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı yakaladı. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı." dedi.

"İLK KEZ BURADA GÖRÜYORUM"

"Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor. Oyuncular uzun süredir burada, adapte olmaları gerekiyor. Yenilerin de bu duruma adapte olmaları gerekiyor. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum." şeklinde konuştu.