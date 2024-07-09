Jose Mourinho'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ferdi Kadıoğlu cevabı

09 Temmuz 2024 09:44 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:56

Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdürülen çalışmalarla ilgili sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho, gazetecileri sorularını cevapladı.

Jose Mourinho, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ferdi Kadıoğlu çok hırslı, 'Ferdi'nin istikbaliyle oynamamak lazım, gitmesine izin verilmeli' sözlerine üstü kapalı cevap verdi.

"EN İYİ OYUNCULARI ELİMİZDE TUTACAĞIZ"

Futbolcu satışıyla ilgili soruya Mourinho cevap olarak, "Başkanımız kulübümüzün gelişmesini istiyor. Bu da en iyi oyuncuları elimizde tutmak, satmamak demek" ifadelerini kullandı.