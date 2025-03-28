Mourinho'dan final hayali! Galatasaray maçı sözleri

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertlilerin gollerini Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca atarken Fenerbahçe puanını 65'e yükseltti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

"FİNAL HAYALİ KURABİLECEĞİZ"

Portekizli çalıştıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynayacakları derbiye dikkat çekti, "Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli." dedi.