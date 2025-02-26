Mourinho'dan Galatasaray'a karşı hamle!

Trendyol Süper Lig’in 25. hafta maçında Fenerbahçe liderlik için Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan karşılaşmada golsüz 0-beraberlik çıktı.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, sarı-kırmızılılar için “Maymun gibi zıpladılar” sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'DAN MOURINHO'YA SUÇLAMA

Bu sözlere tepki gösteren Galatasaray, Portekizli teknik adamı ırkçılık yapmakla suçlarken TFF'den bu açıklamalar hakkında Mourinho'yu cezalandırmalarını talep etti.

MOURİNHO CEPHESİ HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray ile Mourinho arasında tansiyon yükselmeye devam ederken Fenerbahçe’den hamle gecikmedi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun yaptığı habere göre Fenerbahçe, Mourinho’nun kişisel haklarına saldırıldığı gerekçesiyle Galatasaray, manevi tazminat davası açtı.