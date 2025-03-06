Mourinho'dan Galatasaray'ı kızdıracak sözler: 'Bir futbol takımı değil bir sistem!'

Türkiye'deki rekabetin sadece futbol olmadığını belirten Mourinho, "Bir takımın hakim olduğu bir sistem var. Fenerbahçe, umutsuzca Galatasaray'ın hakimiyetini kırmaya çalışan bir kulüp ama bu bir futbol hakimiyeti değil, bir sistem hakimiyeti" dedi.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho, Glasgow Rangers maçı öncesi İngiliz medyasına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Galatasaray'ın sisteme dayalı bir hegemonyası olduğunu ileri süren Mourinho, Fenerbahçe'nin bir futbol takımıyla değil sistemle mücadele ettiğini söyledi.

CELTİC-RANGERS BENZETMESİ

TNT'ye açıklamalarda bulunan Mourinho, muhabirin sorusu üzerine Türkiye Ligi'ndeki Galatasaray - Fenerbahçe rekabetini İskoçya'daki Celtic - Rangers rekabetine benzetti. İskoçya'da saf tutku ve saf rekabetin olduğunu belirten Mourinho, "Sevilla'da Celtic'e karşı oynadığımız (2003 UEFA Kupası) finalinden önce Celtic'i analiz etmek için İskoçya'ya gitme şansım oldu ve maçlardan biri Ibrox'ta Celtic le Rangers arasındaydı. Çok güzeldi, inanılmazdı" dedi.

"BU, FUTBOL DEĞİL, SİSTEM HAKİMİYETİ"

Türkiye'deki rekabetin ise sadece bir futbol rekabeti olmadığını ifade eden Mourinho "Türkiye'de bir takımın hakim olduğu bir sistem var. Fenerbahçe, umutsuzca Galatasaray'ın hakimiyetini kırmaya çalışan bir kulüp ama bu bir futbol hakimiyeti değil, bir sistem hakimiyeti. Bu da işimi zorlaştırıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE LİGİ'Nİ TEMİZLEMEK İSTEYEN BİR FUTBOL KULÜBÜ

Fenerbahçe'yi "Büyük bir futbol kulübü, temiz bir futbol kulübü, kazanmak isteyen bir futbol kulübü olduğunu belirten Mourinho "Türkiye ligini doğru şekilde temizlemek isteyen bir kulüp için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"RANGERS HER ŞEYİNİ VERECEK"

Mourinho, ilk ayağını bu akşam oynayacakları Rangers eşleşmesi için de konuşan deneyimli çalıştırıcı İskoç ekibinin yeni teknik direktörü Barry Ferguson'ı yorumlayarak "Barryi'yi oyuncu olarak antrenörlüğünden çok daha iyi tanıyorum ama oyunculuk döneminden kişiliğini bildiğim için önceki antrenörler olduğundan çok daha zor olacağını biliyorum. Rangers'ın önceki antrenörü felsefeyle çok fazla zaman kaybetti, çok fazla puan kaybetti. Rangers için lig bitti. Bu yüzden kazanabilecek tek turnuva olduğu için her şeylerini Avrupa Ligi'ne vereceklerini düşünüyorum" dedi.