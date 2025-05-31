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 | Murat Makas

Mourinho'dan Konyaspor maçına 7 değişiklik: Fenerbahçe'de sessiz veda

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u ağırlarken teknik direktör Jose Mourinho kadroda büyük revizyona gitti. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor karşılaşmasının ilk 11’ine göre bu maçta tam 7 değişiklikle sahaya çıktı.

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Mourinho'dan Konyaspor maçına 7 değişiklik: Fenerbahçe'de sessiz veda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 16:18

Mourinho; kalede Ertuğrul Çetin'in yerine İrfan Can Eğribayat’a görev verirken, savunmada Mert Müldür ve Djiku'nun yerine Bright Osayi-Samuel ve genç oyuncu Yusuf Akçiçek’i sahaya sürdü. Orta sahada Sofyan Amrabat'ın yerine Fred, kanatta Oğuz Aydın’ın yerine İrfan Can Kahveci, hücum hattında ise Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun yerine Sebastian Szymanski ile Youssef En-Nesyri şans buldu.

Yusuf Akçiçek Yeniden 11'de

Sezon boyunca UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere zaman zaman görev alan 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, 4 maçlık aranın ardından yeniden ilk 11’e döndü. Bu sezon ligde 5’i ilk 11 olmak üzere toplam 9 maçta görev alan genç oyuncu, performansıyla teknik heyetin güvenini kazandı.

Fenerbahçe'nin İlk 11’i

Fenerbahçe mücadeleye şu kadroyla başladı:
İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri. Yedek kulübesinde ise: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun yer aldı.

Tadic ve Dzeko Veda Etti

Sezon boyunca takımın önemli isimlerinden olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic’e dün düzenlenen törenle plaket verilerek teşekkür edildi. Deneyimli futbolcular, son maça çıkmadan İstanbul'dan ayrıldı ve taraftarlara veda etti.

Tribünler Boş, Tepkiler Yüksek

Fenerbahçe'nin sezonun son maçında tribünler büyük oranda boş kaldı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da evinde oynadığı maçlarda dolu tribünlere alışkın olan sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında seyircisiz kaldı. Maçın ilk dakikalarından itibaren ise stattan "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

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#Spor
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