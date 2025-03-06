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 | Eyüp Ensar Yeşil

Mourinho'dan mağlubiyet sonrası açıklamalar! 'Hak edilmiş bir mağlubiyet'

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Rangers ile karşılaştı. Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maç sonu açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık ama onlar hata yapmadı. Biz sahanın her yerinde hata yaptık. Ön bölgede çok basit pozisyonlar harcadık. Savunma hattında bütün ikili mücadeleleri kaybettik. Ama tur birtmedi. Şu anda 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var." diyerek maçı yorumladı.

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Mourinho'dan mağlubiyet sonrası açıklamalar! 'Hak edilmiş bir mağlubiyet'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 23:55

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde İskoç rakibi Rangers'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

TRT'ye konuşan Mourinho'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

HAK EDİLMİŞ BİR MAĞLUBİYETTİ

"Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık ama onlar hata yapmadı. Biz sahanın her yerinde hata yaptık. Ön bölgede çok basit pozisyonlar harcadık. Savunma hattında bütün ikili mücadeleleri kaybettik. Ama tur birtmedi. Şu anda 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var."

DESSERS SANKİ DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU GİBİYDİ

"Dessers iyi bir oyuncu ama bugün sanki dünyanın en iyi oyuncusu gibi gözüktü. Halbuki değil. Orta saha da Fred'in eksikliğini hissettik. Günün sonunda kötü bir performansla mağlubiyeti hak ettik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor."

Dessers, transfer dedikoduları hakkında konuştu

KENDİMİZİ SUÇLAMAK DIŞINDA BİR ŞEY KONUŞMAMIZ LAZIM

"Taraftarların aslında bugün takım gibi olduğunu düşünüyorum. Onlar da takım gibi çok iyi bir performans gösteremedi. Şimdi onların stadına gidiyoruz ve ben Ibrox Stadyumu'nu çok iyi biliyorum. Çok iyi desteklenecekler o stat. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım."

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