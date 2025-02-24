Mourinho'dan yabancı hakeme övgü! Yerli hakeme yergi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında liderlik yarışında konuk olduğu Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direkörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan satırbaşları şu şekilde:

"ÇOK ÇOK İYİ BİR HAKEM PERFORMANSI"

Çok büyük, iyi bir maç olduğunu düşünüyorum bunun sebebi ise çok çok iyi bir hakem performansının olmasıydı. O, yeterli tecrübe ve dürüstlüğe sahipti, bu ormanda hayatta kalabilmek için.

"KART ALDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Rakibin çok üst düzey oyuncuları var ama onlarda benim savunmadığım bir profile dönüşüyorlar. Daha ilk dakikadan 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart aldırmaya çalıştılar. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu."

"ONLAR BERABERLİK İÇİN OYNADILAR"

Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz. Çok iyi savunma yaptılar. Maçın en net pozisyonunda kalecileri harika bir kurtarış yaptı. Bizler de savunmadan çıkma konusunda daha iyi olabilirdik. Bugün savunmada oynattığımız genç oyuncu hata yapsaydı sanırım onu insanlar öldürürlerdi. Onu oynattığım için beni de öldürürlerdi ama sahanın en iyilerindendi.

"SİRK DEVAM EDERSE HİKAYENİN SONU FARKLI OLUR"

Normal şartlar altında bu lig hala ortada derim. Normal şartlar nedir diye sorarsanız. Türkiye'deki hakemler bugünkü hakem performansına bakıp 'Ben de bugünkü hakem gibi üst düzey bir hakem olmak istiyorum' derlerse o zaman sezon sonunda iyi olan taraf şampiyonluğu göğüsler. Eğer sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse o zaman hikayenin sonu farklı olur.

"TEMİZ DEĞİL AMA İYİ BİR ORGANİZASYON"

Bugün ilk defa maç oynamak için buraya geldiğim için her davranışlarında nasıl olduklarını hissettim. Çok iyi bir organizasyon, temiz değil ama iyi bir organizasyon.