Mourinho'nun gözdesine Bayern Münih'ten yakın takip! Yusuf Akçiçek için geldiler

23 Ocak 2025 21:10 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 21:14

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u ağırlarken mücadelede gözler, ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Akçiçek'e çevrildi. Genç savunmacının performansını izlemek için dünya devi Bayern Münih'in bir temsilcisini görevlendirdiği ifade edildi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho​, Lyon​ karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında genç oyuncu Yusuf Akçiçek'in ilk 11'de yer alacağını açıkladı.

Henüz 18 yaşında olan başarılı savunmacının, uluslararası düzeyde takip edildiği öğrenildi.

BAYERN MÜNIH​ YUSUF AKÇİÇEK İÇİN TEMSİLCİ YOLLADI!

Play Spor'un haberine göre, Almanya'nın dev kulüplerinden Bayern Münih, Yusuf Akçiçek'i daha yakından gözlemlemek amacıyla Fenerbahçe​ maçına bir yetkili gönderdi.

Yusuf, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 karşılaşmada görev alırken, 1 golle takımına katkı sağladı. Bayern Münih'in, genç oyuncunun yanı sıra Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da izleme listesine dahil ettiği ifade edildi.