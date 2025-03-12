Mourinho'nun kadroya almadığı Saint Maximin'den olay paylaşım!

Fenerbahçe'de Rangers maçı kadrosuna teknik ekip kararıyla alınmayan Allan Saint-Maximin sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fransız yıldızın paylaşımı teknik direktör Jose Mourinho'ya gönderme olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'nin sene başındaki en çok ses getiren transferlerinden biri olan Allan Saint Maximin son dönemde gözden düşerken forma şansı bulmakta güçlük çekmeye başladı. Ligin devre Napoli'ye transferi, İtalyan ekibinin evrakı yetiştirememesi nedeniyle gerçekleşmeyen yıldız futbolcuyu yıkan son gelişme ise UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Rangers rövanşının kadrosuna alınmaması oldu.

"YALAN VE GERÇEK" BENZETMESİ

Maximin'in bu gelişme sonrası sosyal medyadan ilginç bir tepki verdi. 28 yaşındaki Fransız futbolcu, Instagram'dan bir fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajda, "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Belki daha uzun sürer ama sonunda gelir" ifadelerini kullandı.

Allan Saint Maximin'in bu paylaşımı ile hocası Jose Mourinho'ya bir göndermede bulunduğu yorumları yapıldı.

MOURINHO ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Saint Maximin'in bu sezon Fenerbahçe foırmasıyla 26 resmi maça çıkarken 1502 dakika süre aldı. Yıldız forvet bu maçlarda 3 gol atarken 4 de asist yaptı. Ancak özellikle sezonun son bölümünde Maximin Mourinho tarafıondan çok fazla tercih edilmedi.