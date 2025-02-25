Mourinho'ya ırkçı suçlama dünya basınında! Büyük yankı buldu, manşetlere taşıdılar

Galatasaray, 0-0 biten derbi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün bu kararı, dünya basınında da büyük ses getirdi. Birçok medya organı gelişmeyi manşetine taşıdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamaların ardından adeta savaş başlattı. Sarı-Kırmızılılar Portekizli hoca hakkında, sarf ettiği "Maymun gibi zıpladılar" şeklindeki sözlerin ırkçılık içerdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

BÜYÜK MEDYA ORGANLARI DA İLGİ GÖSTERDİ

Galatasaray'ın bu hamlesi dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İngiltere'den Portekiz'e, İspanya'dan İtalya'ya kadar birçok ülkeden medya organı, konuyu manşetlerine taşıdı.

İşte dış basındaki Mourinho manşetleri:

AP (ABD): "Galatasaray, Mourinho’yu ırkçı yorumlar yapmakla suçladı."

Sky Sports (İngiltere): "Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalar' nedeniyle hukuki süreçle tehdit ediyor."

BBC (İngiltere): "Galatasaray, Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalar yapmakla' suçladı."