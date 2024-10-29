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Muhabir Emre Kaplan'ı darp eden Sezgin G. adliyeye sevk edildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Ekim 2024 09:17 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:19
Muhabir Emre Kaplan&#039;ı darp eden Sezgin G. adliyeye sevk edildi

Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası muhabir Emre Kaplan, maçın ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat​'ın şoförü Sezgin G.'nin saldırısına uğradı. Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği belirtilen Sezgin G. adliyeye sevk edildi. Sezgin G.'nin, Emre Kaplan'ın attığı tweet sebebiyle saldırdığı belirtiliyor.

Süper Lig’de Galatasaray’ın evinde Beşiktaş’ı 2-1 yendiği derbi​ sonrası olay çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü​ ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.

EMRE KAPLAN'IN YÜZÜNDE KANAMA OLUŞTU

Olay sırasında yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

Muhabir Emre Kaplan'ı darp eden Sezgin G. adliyeye sevk edildi - 1. Resim

Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi. Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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