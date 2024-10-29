Muhabir Emre Kaplan'ı darp eden Sezgin G. adliyeye sevk edildi
Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası muhabir Emre Kaplan, maçın ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin G.'nin saldırısına uğradı. Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği belirtilen Sezgin G. adliyeye sevk edildi. Sezgin G.'nin, Emre Kaplan'ın attığı tweet sebebiyle saldırdığı belirtiliyor.
Süper Lig’de Galatasaray’ın evinde Beşiktaş’ı 2-1 yendiği derbi sonrası olay çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.
EMRE KAPLAN'IN YÜZÜNDE KANAMA OLUŞTU
Olay sırasında yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.
Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi. Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.