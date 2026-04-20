Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında nereli? Rekor kırarak Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 65 kiloda ay-yıldızlı atlet Muhammed Furkan Özbek, unutulmaz bir muvaffakiyete imza koyarak Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Rekor kırarak altın madalyaya ulaşan Muhammed Furkan Özbek’in yaşamı ve mesleği pek çok kişi tarafından merak edildi. Peki, Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında ve nerenin nüfusuna kayıtlı?

Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında nereli? Rekor kırarak Avrupa Şampiyonu oldu
Avrupa Halter Şampiyonası bünyesinde erkekler 65 kiloda yarışan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, tarihi bir zafer elde ederek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında nereli? Rekor kırarak Avrupa Şampiyonu oldu

Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.
Koparmada 143 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.
Silkmede 180 kilo kaldırarak yeni Avrupa rekorunu kırdı ve altın madalya kazandı.
Toplam ağırlıkta 323 kiloluk sonucuyla altın madalyaya ulaştı.
Aynı kiloda yarışan Ferdi Hardal da bronz madalya kazandı.
Muhammed Furkan Özbek 4 Ocak 2001 tarihinde Yozgat'ta doğdu.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Koparma kategorisinde 143 kiloluk derecesi neticesinde gümüş madalya alan Özbek, silkmede 180 kilo kaldırarak yeni Avrupa rekorunu kırdı ve altın madalyayı boynuna taktı. Toplam ağırlıkta ise 323 kiloluk sonucuyla altın madalyaya ulaşan milli halterci, Avrupa şampiyonu unvanını aldı.

Aynı kiloda ter döken Ferdi Hardal da koparmadaki 135 kiloluk derecesiyle bronz madalya alarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında nereli? Rekor kırarak Avrupa Şampiyonu oldu

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

4 Ocak 2001 tarihinde Yozgat kentinde hayata gözlerini açtı. Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 65 kiloda milli atlet Muhammed Furkan Özbek, emsalsiz bir başarı sergileyerek Avrupa şampiyonu oldu.

Koparmada 143 kiloluk performansıyla gümüş madalya edinen Özbek, silkmede 180 kilo kaldırarak yeni Avrupa rekorunun sahibi oldu ve altın madalya kazandı. Toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle altın madalyaya koşan milli sporcu, Avrupa şampiyonluğunu tescilledi.

Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında nereli? Rekor kırarak Avrupa Şampiyonu oldu

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK KAÇ MADALYA KAZANDI?

2018 senesinde İtalya'nın San Donato Milanese kasabasında gerçekleştirilen 2018 Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 69 kg'da altın madalyanın sahibi oldu.

Özbekistan'ın merkezi Taşkent'te icra edilen 2021 Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitme hakkı kazandı. 67 kiloda rekabet eden Muhammed Furkan Özbek, koparmada 141 kilo ile altın, silkmede 176 kilo ile gümüş, toplamda ise 317 kilo ile altın madalyaya ulaştı ve gençler dünya şampiyonu oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da tertip edilen 2021 Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya elde etti. Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo ağırlık kaldırarak bronz madalya kazandı. Silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk başarısıyla 2 altın madalyayı müzesine götürdü.

Arnavutluk’un Tiran şehrinde düzenlenen 2022 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın 1 bronz madalya kazanıp Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Muhammed Furkan Özbek, koparmada 149 kilo ile bronz, silkmede 190 kilo ve toplamda 339 kiloyla 2 altın madalya alarak Avrupa şampiyonu unvanına kavuştu.

Cezayir'in Vahran bölgesinde yapılan 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda erkekler 73 kg'da Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo ile beşinciliği alırken, silkmede 184 kilo kaldırıp gümüş madalya kazandı. Norveç’in Førde kasabasında düzenlenen 2025 Dünya Halter Şampiyonası'nda Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kg grubunda altın madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

