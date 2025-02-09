Murat Sancak çekilme nedenini açıkladı! 'Ali Koç bana talimat veremez'

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında şok edici bir olay yaşandı. Galatasaray evinde Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla önde götürdüğü maçta dakikalar 30'u gösterdiğinde konuk takım sahadan çekilme kararı almıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a bağlanarak maç sonu açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde;

"Galatasaray büyük camia. Bu hareket Galatasaray'a yapılan bir olay değil. Galatasaray'ın böyle bir penaltıya ihtiyacı yok. Bugün yüzde 99 yenilecektik. Ama beni bu dünyada kimse beni satın alamaz. Ben kimseden talimat almam. Ali Koç bana talimat veremez! Beni kimse satın alamaz. Maçtan çekilmemizin sebebi Galatasaray değil MHK’ya olan tavrımızdır"

"Okan Buruk beni konuşturmasın. Bizim oyuncularımıza küfür etti. Burası büyük camia. Sen büyük takımda şampiyon olabilirsin. Ama burası da Adana Demirspor"

"Yabancı hakem getirdiler ama VAR'da bile hakeme müdahale ediyorlar."

"Adana Demirspor kimsenin arka bahçesi olamaz. Bugün Galatasaray'a denk geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor da olsa aynı şeyi yapardık. Böyle bir tiyatro yok."

"Biz kimsenin piyonu değiliz. TFF Başkanına söz verdim. Ne hata olursa olsun konuşmayacağım dedim. Türk hakemleri evlatlarımız. Ama bir yapı var. Bu nasıl bir yapıysa VAR kararına kadar müdahale edebiliyor. Bu bahis şirketlerinin saha içlerinde temsilcileri var. Bunları inceleyin. Adana Demirspor bu hareketi yaptıysa MHK ve TFF Başkanı gitsin diye incelemeyin. Burada hedef Galatasaray değil. Arka tarafı inceleyin."