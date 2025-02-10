Murat Sancak TGRT Haber'de sahadan çekilmeyi açıkladı! 'Uydurma penaltı verdiler'

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında şok edici bir olay yaşandı. Galatasaray evinde Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla önde götürdüğü maçta dakikalar 30'u gösterdiğinde konuk takım sahadan çekilme kararı almıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyo'da Futbol programına bağlanarak maç sonu açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde;

"KEŞKE PENALTI ATIŞINDA KALECİMİZİ ÇIKARTSAYDIK"

"Federasyon başkanını aradım ve bilgi verdim. Takımı çekeceğimi bildirdim. Maçın 4. hakemine takımı çekeceğimi söylüyorum. Ama bizi bir türlü dinlemedi. Oyuncularımıza seslendik maçı ağırdan oynayın diye. Keşke penaltı atışında kalecimizi çıkartsaydık kaleden. Yanlış bir karar aldık."

"UYDURMA PENALTI VERDİLER"

"Galatasaray ve Fenerbahçe arayı açmış gidiyor. Diğer takımlar artık üçüncülük için mücadele veriyor. Anadolu kulüpleri üvey evlat muamelesi görüyor. Kim şampiyon olursa olsun bizim umurumuz da değil. Siz 13. dakikada uydurma penaltı verirsen olmaz. VAR hakemi çağırdı veya çağırmadı beni ilgilendirmiyor."

"TFF VE MHK'YA OPERASYON YAPILIYOR"

"TFF ve MHK'ya operasyon yapılıyor. Bugün Fenerbahçe veya Beşiktaş maçı olsaydı takımı yine çekerdim. Beni herkes iyi tanır."

"TARAFTARA KARŞI ŞİRİN GÖZÜKMEYİ BIRAKIN"

"Dursun Özbek, benim babam gibidir. Ali Koç'ta beyefendi bir adam. Ali Koç beni aramaz. Algıları başka yere çekmeyi bırakın. Taraftara karşı şirin gözükmeyi bırakın. Aleyhte olunca bağırıp leyhte olunca susacaksın. Böyle bir dünya yok."

"BİZLER FİGÜRAN DEĞİLİZ"

"Kasımpaşa maçında bu olayı yapsaydık eğer ses getirmezdi. Televizyonlarda Anadolu kulüplerini temsil eden var mı? Yok. Neden? Biz figüran mıyız? Ben herkesin yüzüne karşı söyledim. Bizler figüran değiliz. Anadolu kulüpleri ne durumda olursa olsun onuru ve şerefi ile mücadele eder."