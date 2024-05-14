Murat Ülker'den 'Fenerbahçe' öfkesi: Aziz Yıldırım’ın yönetiminde olacağı iddialarına cevap

14 May 2024 11:03 - Güncelleme : 14 May 2024 11:11

Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak kongre heyecanla bekleniyor. Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkan adaylığından Ali Koç lehine çekilirken Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını açıkladı.

MURAT ÜLKER VE YAHYA ÜLKERİN ADI YILDIRIM'IN LİSTESİ İÇİN GEÇTİ

Yıldırım’ın bu açıklamasının ardından sosyal medyada Aziz Yıldırım ile Murat Ülker’in bir görüşme yaptığı, Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker’in Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu aday listesinde yer alacağı iddiası gündeme geldi.

AZİZ YILDIRIM'DAN YAZILI YALANLAMA

Aziz Yıldırım iddialar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yıldırım, “Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon yapılmaktadır” dedi. Aziz Yıldırım ifadelerini şöyle sürdürdü:

“Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim.

Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.”

MURAT ÜLKER: AİLEMİZİ BU TARTIŞMALARA ALET ETMEYİNİZ

İddiaların merkezindeki isim Murat Ülker ise Patronlar Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla’ya konuştu.

İddiaların her şeyden önce ayıp olduğunu söyleyen Murat Ülker, “Ne kadar ayıp bir şey, hiçbir arkadaşım bana böyle bir teklifte bulunmadı ve bulunamaz. Ayrıca ailemizi de bu kısır tartışmalara alet etmeyiniz.” dedi.

Murat Ülker ayrıca Aziz Yıldırım’ın iddiaları yalanlayan açıklamasından memnuniyet duyduğunu da belirtti.