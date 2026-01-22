Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Musaba, Guendouizi Fenerbahçe Aston Villa maçında neden yok, oynamıyor? Karşılaşma 22 Ocak'ta oynanacak

Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi kapsamında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Musaba ve Guendouizi forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Musaba, Guendouizi Fenerbahçe - Aston Villa maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe - Aston Villa maçında kimler eksik, cezalı, sakat belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Musaba, Guendouizi Fenerbahçe Aston Villa maçında neden yok, oynamıyor? Karşılaşma 22 Ocak'ta oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 17:25

'nde lig etabı heyecanı 7. hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. Devre arasının ardından bugün Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek temsilcimiz , İngiliz ekibi ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan toplayan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor. Karşılaşmadan Fenerbahçe galibiyet alarak ilk 8 ihtimalini artırmak istiyor. Kritik karşılaşmada sarı-lacivertlilerde Musaba ve Guendouizi ise forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Musaba, Guendouizi Fenerbahçe - Aston Vill maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Musaba, Guendouizi Fenerbahçe Aston Villa maçında neden yok, oynamıyor? Karşılaşma 22 Ocak'ta oynanacak

GUENDOUİZİ FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Guendouizi Fenerbahçe - Aston Villa maçında UEFA isim listesinde yer almadığı için forma giymeyecek. Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Avrupa Ligi'nin lig etabının son 2 karşılaşmasında oynamayacak. Sarı-lacivertlilerin tur atlaması durumunda ise isim listesine eklendiği takdirde Guendouizi Avrupa maçlarında forma giyebilecek.

Musaba, Guendouizi Fenerbahçe Aston Villa maçında neden yok, oynamıyor? Karşılaşma 22 Ocak'ta oynanacak

MUSABA FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Guendouizi'de olduğu gibi Musaba'da devre arasında transfer edildiği için Avrupa Ligi isim listesinde yer almıyor. Musaba da lig etabının ardından oynanacak olan turlarda isim listesine eklendiği takdirde oynayabilecek.

Musaba, Guendouizi Fenerbahçe Aston Villa maçında neden yok, oynamıyor? Karşılaşma 22 Ocak'ta oynanacak

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Fenerbahçe'de Astvon Villa maçı öncesinde Musaba ve Guendouizi'nin haricinde 5 futbolcu daha forma giymeyecek. Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan Fenerbahçe - Aston Villa maçında yer almayacak. Avrupa Ligi isim listesinde yer almayan Bartuğ Elmaz, Mert Günok ve bahis soruşturması kapsamında da alan Mert Hakan Yandaş karşılaşmada oynamayacak.

ETİKETLER
#ceza
#uefa avrupa ligi
#sakatlık
#aston villa
#Fenerbahçe
#Musaba
#Guendouizi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.