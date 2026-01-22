Musaba, Guendouizi Fenerbahçe Aston Villa maçında neden yok, oynamıyor? Karşılaşma 22 Ocak'ta oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabı heyecanı 7. hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. Devre arasının ardından bugün Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan toplayan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor. Karşılaşmadan Fenerbahçe galibiyet alarak ilk 8 ihtimalini artırmak istiyor. Kritik karşılaşmada sarı-lacivertlilerde Musaba ve Guendouizi ise forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Musaba, Guendouizi Fenerbahçe - Aston Vill maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GUENDOUİZİ FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Guendouizi Fenerbahçe - Aston Villa maçında UEFA isim listesinde yer almadığı için forma giymeyecek. Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Avrupa Ligi'nin lig etabının son 2 karşılaşmasında oynamayacak. Sarı-lacivertlilerin tur atlaması durumunda ise isim listesine eklendiği takdirde Guendouizi Avrupa maçlarında forma giyebilecek.

MUSABA FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Guendouizi'de olduğu gibi Musaba'da devre arasında transfer edildiği için Avrupa Ligi isim listesinde yer almıyor. Musaba da lig etabının ardından oynanacak olan turlarda isim listesine eklendiği takdirde oynayabilecek.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Fenerbahçe'de Astvon Villa maçı öncesinde Musaba ve Guendouizi'nin haricinde 5 futbolcu daha forma giymeyecek. Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan Fenerbahçe - Aston Villa maçında yer almayacak. Avrupa Ligi isim listesinde yer almayan Bartuğ Elmaz, Mert Günok ve bahis soruşturması kapsamında da ceza alan Mert Hakan Yandaş karşılaşmada oynamayacak.