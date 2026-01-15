Musaba sakatlandı mı, kaç maç yok? Maçın ilk yarısında oyundan çıkmıştı

Kategoriler
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maça çıkarken Musaba, 22. dakikada oyundan alındı. Taraftarın gündeminde ise kaç maç olmayacağı yer aldı.
Fenerbahçe Beyoğlu Yeniçarşıspor müsabakasında sakatlık yaşayan Musaba, 22. dakikada oyundan alındı. Karşılaşmanın 22. dakikasında değişiklik talebinde bulunan Musaba oyundan çıkarıldı. Futbolcunun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Tahminlere göre Musaba'nın ciddi bir sağlık sorunu bulunmazken tedbir amaçlı oyundan alındığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin ZTK maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Musaba'nın sakatlık durumu hakkında şu an için teknik ekipten açıklama gelmedi. Yapılacak olan incelemeler sonrasında sakatlık durumuna dair detaylar paylaşılacak.