Muslera'dan derbi sonrası yorum! 'Bu maç çok şey ifade ediyor'

Galatasaray, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı ve Süper Lig'de liderlik farkını korudu. Maç sonu kaptan Muslera, yaptığı açıklamada, "Çoğu derbide olduğu gibi kapalı bir oyundu. Farkı devam ettiriyoruz. Perşembe günü kupa maçı var. Orası da önemli bir hedef. Buradan olumlu şeyleri alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında derbide Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi misafir etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi. Galatasaray bu sonuçla ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumuş oldu.

Karşılaşma sonrasında kaptan Fernando Muslera mücadele hakkında konuştu.

"FARKI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Muslera yaptığı açıklamada; "Çoğu derbide olduğu gibi kapalı bir oyundu. Farkı devam ettiriyoruz. Perşembe günü kupa maçı var. Orası da önemli bir hedef. Buradan olumlu şeyleri alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Tecrübeli kaleci sözlerinin devamında; "Bu maç çok şey ifade ediyor. Oyuncular kendi takımlarının tarafında oluyorlar. Herkes farklı hislere kapılabiliyor. Bugün de bence adil bir sonuç oldu. Burada kaybetmemek, deplasmanda kazanmış olmak çok iyi. İnşallah erkenden bitirebiliriz ligi. Diğer taraftan tek tek maçlarımıza bakmamız gerekiyor." dedi.