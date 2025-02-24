Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

Muslera'dan derbi sonrası yorum! 'Bu maç çok şey ifade ediyor'

Galatasaray, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı ve Süper Lig'de liderlik farkını korudu. Maç sonu kaptan Muslera, yaptığı açıklamada, "Çoğu derbide olduğu gibi kapalı bir oyundu. Farkı devam ettiriyoruz. Perşembe günü kupa maçı var. Orası da önemli bir hedef. Buradan olumlu şeyleri alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muslera'dan derbi sonrası yorum! 'Bu maç çok şey ifade ediyor'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 23:07

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında derbide Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi misafir etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi. Galatasaray bu sonuçla ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumuş oldu.

Karşılaşma sonrasında kaptan Fernando Muslera mücadele hakkında konuştu.

Fernando Muslera: "Çoğu derbideki gibi kapalı bir oyundu"

"FARKI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Muslera yaptığı açıklamada; "Çoğu derbide olduğu gibi kapalı bir oyundu. Farkı devam ettiriyoruz. Perşembe günü kupa maçı var. Orası da önemli bir hedef. Buradan olumlu şeyleri alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

UEFA'dan Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası

"BU MAÇ ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Tecrübeli kaleci sözlerinin devamında; "Bu maç çok şey ifade ediyor. Oyuncular kendi takımlarının tarafında oluyorlar. Herkes farklı hislere kapılabiliyor. Bugün de bence adil bir sonuç oldu. Burada kaybetmemek, deplasmanda kazanmış olmak çok iyi. İnşallah erkenden bitirebiliriz ligi. Diğer taraftan tek tek maçlarımıza bakmamız gerekiyor." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk'dan derbi öncesi konuştu! Çağlar detayı dikkat çekti

Sıkça Sorulan Sorular

Fernando Muslera nereli?
Uruguay
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.