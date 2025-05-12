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 | Murat Makas

Muslera'nın gözü Bülent Korkmaz'ın rekorunda

Galatasaray'ın 38 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera, eski futbolcu Bülent Korkmaz'ın rekoruna göz dikti. Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanması halinde 18. kupasını kaldıracak olan Muslera Bülent Korkmaz'ın Türk futbolunda en fazla kupa kazanan futbolcu rekoruna ortak olacak.

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Muslera'nın gözü Bülent Korkmaz'ın rekorunda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 11:26

Galatasaray’dan sezon sonunda ayrılacağı söylenen Fernando Muslera Türkiye Kupası’na odaklanmış durumda. Galatasaray'ın kupayı kazanması ayrıca Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'yı bir kez daha Türk futbol tarihine geçirecek. Lazio’dan 2011’de transfer edilen Muslera, sarı-kırmızılı formayla 14 sezonda 17 kez kupa aldı.

MUSLERA'NIN GÖZÜ BÜLENT KORKMAZ'IN REKORUNDA

38 yaşındaki kaleci, Türk futbolunda en fazla kupa kazanan futbolcular sıralamasında Bülent Korkmaz'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray, Trabzonspor'u geçip Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse Muslera 18. kupa zaferini görecek. Böylelikle Bülent Korkmaz ile kupa sayılarını eşitleyecek tecrübeli kaleci, rekoru kırmaya 1 adım daha yaklaşacak.

SÜPER LİG'DE 8. ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR

Fernando Muslera, Süper Lig'de 8. şampiyonluk için gün sayıyor. Bu sezon ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider giren Galatasaray, bu süreçte 1 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Muslera'nın gözü Bülent Korkmaz'ın rekorunda

Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 14. sezonunu yaşayan Muslera, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu. Muslera, mutlu sona ulaşması halinde Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan 4 futbolcudan biri olacak. 38 yaşındaki kaleci, Bülent Korkmaz, Suat Kaya ve FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü yakalayacak. Fernando Muslera, teknik direktörü Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu ve bir başka FETÖ firarisi Arif Erdem'i geride bırakacak.

Muslera'nın gözü Bülent Korkmaz'ın rekorunda

TÜRKİYE KUPASI'NI 4 KEZ KALDIRDI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 4 kez Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Süper Lig'de 7 kez mutlu sona ulaşan Muslera, TFF Süper Kupa'da ise 6 kez zafer elde etti. Türkiye Kupası'nı ise 4 kez kaldıran sarı-kırmızılı kaleci, toplamda 17 kupa zaferine tanıklık etti. Tecrübeli kaleci, Türkiye'de en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

BÜLENT KORKMAZ'IN 2 AVRUPA KUPASI VAR

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz savunma oyuncusu Bülent Korkmaz, toplamda 18 kupa kaldırdı. Kariyeri boyunca Galatasaray'dan başka takımda forma giymeyen Korkmaz, birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'sı alarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Bülent Korkmaz, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 6, TFF Süper Kupa'da 2 kez şampiyon oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Galatasaray'da en uzun süre oynayan futbolcu kimdir?
Bülent Korkmaz 589 maç
ETİKETLER
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#türkiye kupası
#Bülent Korkmaz
#Futbol Tarihi
#Spor
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