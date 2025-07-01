Muslera'nın yerine yeni kaleci çok yakın! Galatasaray'ın son teklifi ortaya çıktı

Fernando Muslera'nın ayrılması sonrası yeni efsanesini arayan Galatasaray kaleci transferinde sona yaklaştı. Leroy Sane hamlesiyle Avrupa’da büyük ses getiren Cimbom kaleci transferi için Chelsea forması giyen Djordje Petrovic ile anlaşmak üzere.

CHELSEA DÜŞÜNMÜYOR

Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca, Sırp file bekçisini kadroda düşünmezken, sarı-kırmızılılar görüşmeleri hızlandırdı. Chelsea, geçen sezon Fransız ekibi Strasbourg'a kiralık verdiği Sırp file bekçisini hem transferlere mali kaynak sağlamak hem de kiralık kontenjanını düşürmek için bonservisiyle satmak istiyor.

İLK ETAPTA 20 MİLYON EURO İSTENDİ

İngiliz kulübü ilk etapta 20 milyon Euro ücret istedi. 25 yaşındaki eldivenle anlaşan Aslan, yaptığı pazarlıklarda istediği seviyeye geldi. Oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamayı düşünen Cimbom, 5 milyon kiralık bedeli artı 16 milyon Euro bonservis ücreti olarak son teklifini iletti.



MUTLU SON YAKIN

Petrovic'in de ısrarı üzerine Chelsea'nin inadının kırıldığı ve bu transferde mutlu sona yaklaşıldığı bildirildi. Sırp eldiven, 2023 yazında MLS ekibi New England'dan Chelsea'ye 16 milyon Euro'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu ise Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Petrovic, 31 maçta 10 kez kalesini gole kapattı.

