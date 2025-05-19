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 | Suat Vilgen

Muslera'yı eleştiren Mourinho'ya çok sert tepki! 'Ahlaksız, rezil sen de yapmışsın'

Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki Kayserispor galibiyetinde penaltı golü atan Muslera, Avrupa'da manşetlere taşındı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun bu gole yönelik eleştirisi, kendi geçmişiyle çelişti. 2003’te Porto’da kalecisine penaltı attırdığı ortaya çıkan Mourinho’ya, hakarete varan sert bir tepki geldi.

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Muslera'yı eleştiren Mourinho'ya çok sert tepki! 'Ahlaksız, rezil sen de yapmışsın'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 14:38

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekibin gollerinden biri, kariyerinin son sezonunu yaşayan kaleci Fernando Muslera’nın penaltısıyla geldi. Karşılaşmanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Uruguaylı file bekçisi, ağları havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 3-0.

Muslera'yı eleştiren Mourinho'ya çok sert tepki! 'Ahlaksız, rezil sen de yapmışsın'

MOURINHO ELEŞTİRDİ: “İNSANİ BOYUTUN GÖSTERGESİ”

Muslera'nın golü sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da geniş yankı uyandırdı. İtalya, Hollanda ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede spor basını bu olaya yer verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamayla Galatasaray’ın bu tercihini eleştirdi. Portekizli teknik adam, “2-0 öndeyken kaleciye penaltı attırmak insani durumun göstergesidir. Şampiyonluğu kutlama şekilleri sezonun özetidir” dedi.

Muslera'yı eleştiren Mourinho'ya çok sert tepki! 'Ahlaksız, rezil sen de yapmışsın'

2003'TE KENDİSİ DE YAPMIŞ

Ancak Mourinho’nun bu sözleri kısa sürede gündem oldu. 2003 yılında Porto’nun teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde, Varzim karşısında alınan 6-0’lık galibiyette kaleci Nuno Espírito Santo’ya penaltı attırdığı ortaya çıktı. Skor 6-0 iken kullanılan penaltı golle sonuçlandı ve maç 7-0 sona erdi.

Muslera'yı eleştiren Mourinho'ya çok sert tepki! 'Ahlaksız, rezil sen de yapmışsın'
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AHMET ÇAKAR'DAN BOMBA TEPKİ

Bu çelişkiye en sert tepki ise spor yorumcusu Ahmet Çakar’dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mourinho’ya yüklenen Çakar, şu ifadeleri kullandı:

Muslera'yı eleştiren Mourinho'ya çok sert tepki! 'Ahlaksız, rezil sen de yapmışsın'

“Ya hu Jose Mourinho, sen ne terbiyesiz, ne yalancı bir adammışsın. Dün gece Muslera’nın penaltı kullanmasını sportif ahlaksızlık olarak nitelendirdin. Ama Porto’da sen de aynısını yapmışsın! Artık konuştukça batıyorsun. Bu çok önemli değil ama Fenerbahçe’ye ağır zarar veriyorsun."

Muslera'yı eleştiren Mourinho'ya çok sert tepki! 'Ahlaksız, rezil sen de yapmışsın'
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ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Muslera’nın penaltı golü üzerinden yapılan tartışmalar, teknik direktörlerin geçmiş uygulamalarıyla yüzleşmeleri gerektiğini bir kez daha gösterdi. Mourinho ise, kendi geçmişiyle çelişen bu eleştirisiyle spor kamuoyunun hedefi haline geldi.

ETİKETLER
#fernando muslera
#penaltı
#jose mourinho
#ahmet çakar
#Spor
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