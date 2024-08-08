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Muş'ta baraj gölünde facia! 2'si çocuk 4 kişi boğuldu 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 19:37 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 20:03

Muş'ta baraj gölüne giren çocuğu kurtarmak için suya giren 3 kişi dahil kaybolan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 4 kişinin hayatını kaybettiği korkunç faciada 22 yaşındaki Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları is sürüyor. 

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Muş'taki Bostankent köyünde yaşayan Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Göle giren 13 yaşındaki Rabia Karakaya boğulma tehlikesi yaşadı. 

Küçük çocuğu gören aile bireyleri Rabia'yı kurtarmak için suya girdi. Göle giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de kısa sürede suda kayboldu. 

Muş'ta baraj gölünde facia! 2'si çocuk 4 kişi boğuldu  - 1. Resim

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI 

Korkunç olay sonrası olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgedeki vatandaşların da çalışmalara katılması sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenleri bulundu.

Muş'ta baraj gölünde facia! 2'si çocuk 4 kişi boğuldu  - 2. Resim

Suda boğularak hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Suda kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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