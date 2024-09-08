MXGP Türkiye'yi Jorge Prado kazandı!

08 Eylül 2024 19:15 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:17

Jorge Prado, MXGP Türkiye'de kazanan isim oldu.

Aaron Bounpendza Mısır takımı Zamalek'e transfer oldu!

Aaron Bounpendza Mısır takımı Zamalek'e transfer oldu!

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Etapta İspanyol Jorge Prado birinci olurken ikinciliği Slovenyalı Tim Gajser, üçüncülüğü ise İsviçreli Jeremy Seewer kazandı.

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan tarafından verildi.