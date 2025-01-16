Tgrt Haber
Haberler>Spor>Naci Ünüvar Twente ile sözleşme imzaladı!

Naci Ünüvar Twente ile sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 18:13 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 18:50
Naci Ünüvar Twente ile sözleşme imzaladı!

Hollanda takımı Twente, Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Hollanda Eredivisie takımı Twente​, Ajax​'tan ayrılan Naci Ünüvar'ı resmen renklerine bağladı.

21 yaşındaki Naci Ünüvar, sezona LaLiga ekibi Espanyol'de kiralık olarak başlamıştı. Bu sezon çıktığı 4 maçta 1 asist kaydeden Naci, bir dönem ligimizde Trabzonspor forması terletmişti.

İZLE: Naci Ünüvar eski takımı Ajax'ı yıktı! | Mackolik.com

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
twenteAjax

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...