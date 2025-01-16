Naci Ünüvar Twente ile sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 18:13 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 18:50
Hollanda takımı Twente, Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Hollanda Eredivisie takımı Twente, Ajax'tan ayrılan Naci Ünüvar'ı resmen renklerine bağladı.
21 yaşındaki Naci Ünüvar, sezona LaLiga ekibi Espanyol'de kiralık olarak başlamıştı. Bu sezon çıktığı 4 maçta 1 asist kaydeden Naci, bir dönem ligimizde Trabzonspor forması terletmişti.
Kaynak: tgrthaber.com