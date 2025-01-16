Naci Ünüvar Twente ile sözleşme imzaladı!

16 Ocak 2025 18:13 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 18:50

Hollanda takımı Twente, Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Cengiz Ünder'e talip çıktı! Fenerbahçe, Torino ile görüşmelere başladı

Cengiz Ünder'e talip çıktı! Fenerbahçe, Torino ile görüşmelere başladı

Hollanda Eredivisie takımı Twente​, Ajax​'tan ayrılan Naci Ünüvar'ı resmen renklerine bağladı.

21 yaşındaki Naci Ünüvar, sezona LaLiga ekibi Espanyol'de kiralık olarak başlamıştı. Bu sezon çıktığı 4 maçta 1 asist kaydeden Naci, bir dönem ligimizde Trabzonspor forması terletmişti.