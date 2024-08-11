Nafia Kuş Aydın, olimpiyatlarda tekvando dalında bronz madalya kazandı

11 Ağustos 2024 00:25 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 00:26

Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat'ı bronz madalya ile noktaladı!

Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat'ı bronz madalya ile noktaladı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda Büyük Britanyalı Rebecca McGowan'ı yenerek bronz madalyayı kazanarak 3'üncü oldu.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

Bakan Bak, X hesabından "Nafia Kuş Aydın olimpiyat üçüncüsü. Paris 2024’te bronz madalyanın sahibi olan milli tekvandocumuzu kutluyorum." paylaşımını yaptı.