Nafia Kuş Aydın, olimpiyatlarda tekvando dalında bronz madalya kazandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ağustos 2024 00:25 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 00:26
Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar +67 kilodaki 3'üncülük müsabakasında kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda Büyük Britanyalı Rebecca McGowan'ı yenerek bronz madalyayı kazanarak 3'üncü oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.
Bakan Bak, X hesabından "Nafia Kuş Aydın olimpiyat üçüncüsü. Paris 2024’te bronz madalyanın sahibi olan milli tekvandocumuzu kutluyorum." paylaşımını yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı