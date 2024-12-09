Tgrt Haber
Haberler>Spor>Napoli beklenen Victor Osimhen açıklamasını yaptı! İtalyan basınında bomba transfer detayı

Napoli beklenen Victor Osimhen açıklamasını yaptı! İtalyan basınında bomba transfer detayı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Football Italia
09 Aralık 2024 12:02 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 12:02
Napoli beklenen Victor Osimhen açıklamasını yaptı! İtalyan basınında bomba transfer detayı

Galatasaray'a kiralık olarak imza atan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merakla bekleniyor. Nijeryalı golcü iki dev kulübün radarına girdi. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, yıldız futbolcuyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig ve Avrupa kupası hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray’da Ocak ayı transfer dönemine hazırlık sürüyor. Victor Osimhen​ transferi sonrası bir dünya yıldızının transfer haberi de merakla bekleniyor. Icardi’nin sakatlığı sebebiyle forvet takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılılar gözünü Avrupa kulüplerinin Osimhen hamlesine çevirdi.

Napoli beklenen Victor Osimhen açıklamasını yaptı! İtalyan basınında bomba transfer detayı - 1. Resim

PSG VE MANCHESTER UNITED​ İDDİASI

Son günlerde Paris Saint-Germain​ veya Manchester United'ın, Ocak ayında Osimhen'i satın almak ve Galatasaray​'daki kiralık dönemini sonlandırarak Napoli'ye yeni kaynak sağlamak için 75 milyon avroluk serbest kalma bedelini aktif hale getirmek istediği yönünde haberler çıkmıştı.

NAPOLİ'DEN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Napoli Teknik Direktörü Giovanni Manna, Ocak ayında Victor Osimhen'in serbest kalma maddesinin aktif hale getirilmesi konusunda tarafların görüşmediğini ve Osimhen’in kiralık kalacağını belirtti.

Napoli beklenen Victor Osimhen açıklamasını yaptı! İtalyan basınında bomba transfer detayı - 2. Resim

Napoli’den yapılan açıklamada "Yaz boyunca çok fazla yatırım yaptık, ihtiyaç duyulursa daha fazlasını yapmaya hazırız. Kampanyamıza odaklandık, kadroyu geliştirme fırsatı varsa onu değerlendireceğiz ancak şu anda önceliğimiz bu değil" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular
Nijeryalı dünyaca ünlü golcü, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 12 maça çıktı. Yıldız futbolcu, söz konusu 12 karşılaşmada 9 gol atıp 5 asist yaparak 14 gole direkt katkı sağladı.

İlgili Haberler

Kaynak: Football Italia
galatasarayvictor osimhenicardiparis saint-germainManchester United

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...