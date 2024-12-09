Napoli beklenen Victor Osimhen açıklamasını yaptı! İtalyan basınında bomba transfer detayı

09 Aralık 2024 12:02 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 12:02

Galatasaray'a kiralık olarak imza atan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merakla bekleniyor. Nijeryalı golcü iki dev kulübün radarına girdi. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, yıldız futbolcuyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig ve Avrupa kupası hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray’da Ocak ayı transfer dönemine hazırlık sürüyor. Victor Osimhen​ transferi sonrası bir dünya yıldızının transfer haberi de merakla bekleniyor. Icardi’nin sakatlığı sebebiyle forvet takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılılar gözünü Avrupa kulüplerinin Osimhen hamlesine çevirdi.

PSG VE MANCHESTER UNITED​ İDDİASI

Son günlerde Paris Saint-Germain​ veya Manchester United'ın, Ocak ayında Osimhen'i satın almak ve Galatasaray​'daki kiralık dönemini sonlandırarak Napoli'ye yeni kaynak sağlamak için 75 milyon avroluk serbest kalma bedelini aktif hale getirmek istediği yönünde haberler çıkmıştı.

NAPOLİ'DEN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Napoli Teknik Direktörü Giovanni Manna, Ocak ayında Victor Osimhen'in serbest kalma maddesinin aktif hale getirilmesi konusunda tarafların görüşmediğini ve Osimhen’in kiralık kalacağını belirtti.

Napoli’den yapılan açıklamada "Yaz boyunca çok fazla yatırım yaptık, ihtiyaç duyulursa daha fazlasını yapmaya hazırız. Kampanyamıza odaklandık, kadroyu geliştirme fırsatı varsa onu değerlendireceğiz ancak şu anda önceliğimiz bu değil" dedi.