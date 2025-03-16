Napoli şampiyonluk yarışında yara aldı!

İtalya Serie A'da zirve mücadelesi veren Napoli, lig tablosunda 19. sırada bulunan Venezia'ya konuk oldu. Mavi beyazlılar, favori gösterildikleri maçtan beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda yine puan kaybetti.

Serie A'nın 29. hafta mücadelesinde Venezia ile Napoli karşı karşıya geldi. Ligin hem zirvesini hem de küme hattını yakından ilgilendiren maç, 0-0 beraberlikle sona erdi. Şampiyonluk yarışında olan Napoli, sürpriz bir puan kaybı daha yaşadı.

NAPOLI SON 7 MAÇTA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Atalanta ile Inter'in karşılaşacağı haftada fırsatı değerlendiremeyen Napoli, Venezia ile berabere kaldı ve dengesiz performansını devam ettirdi. Son 7 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Conte'nin öğrencileri, gelecek hafta kendi sahalarında Milan'ı ağırlayacaklar.

KRİTİK ZAMANLAR

Venezia maçıyla birlikte puanını 61 yapan Napoli, Atalanta-Inter mücadelesinden çıkacak sonuca göre şampiyonluk planlamalarında kritik bir sürece girecek, zira beraberlik dışındaki skorlar geri dönülemez bir sonuca neden olabilir.