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Editor
 | Burak Ayaydın

Napoli'ye bir darbe de Udinese'den!

Sahasında Udinese'yi yenemeyen Napoli, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

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Napoli'ye bir darbe de Udinese'den!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 09:28

İtalya Serie A 24. hafta mücadelesinde Napoli ile Udinese karşılaştı ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 

Ev sahibinin golünü 37'de Scott McTominay atarken, Udinese ise 40'da Ekkelenkamp ile karşılık verdi. 

Maçın 1-1 bitmesiyle birlikte de Napoli için üst üste ikinci beraberlik yaşanmış oldu. 

Napoli'den üst üste kayıplar

Puanını 55'e yükselten mavi-beyazlılar, halihazırda lig lideri durumundalar. Ayrıca da şampiyonluk yolunda kritik puan kayıpları yaşayan Napoli, önümüzdeki hafta zorlu Lazio deplasmanına konuk olacak.

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#Spor
#Napoli
#İtalya Serie A
#Spor
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