Napoli'ye bir darbe de Udinese'den!

İtalya Serie A 24. hafta mücadelesinde Napoli ile Udinese karşılaştı ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Ev sahibinin golünü 37'de Scott McTominay atarken, Udinese ise 40'da Ekkelenkamp ile karşılık verdi.

Maçın 1-1 bitmesiyle birlikte de Napoli için üst üste ikinci beraberlik yaşanmış oldu.

Puanını 55'e yükselten mavi-beyazlılar, halihazırda lig lideri durumundalar. Ayrıca da şampiyonluk yolunda kritik puan kayıpları yaşayan Napoli, önümüzdeki hafta zorlu Lazio deplasmanına konuk olacak.