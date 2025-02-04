Nathan Redmond'dan sürpriz transfer! Geri dönüyor

Beşiktaş'taki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nathan Redmond, 2023 yazında Burnley'e transfer olmuştu. Beşiktaş'taki yükselişini burada istikrara dönüştüremeyen Nathan Redmond, an itibarıyla eski kulübü Birmingham'a transfer olmaya çok yakın.

NATHAN REDMOND BEŞİKTAŞ'TAKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAKTA

Beşiktaş'tan Burnley'e gittiğinden bu yana sakatlık sorunlarıyla da uğraşan İngiliz kanat, şu ana kadar toplamda sadece 15 kez forma giyebildi ve hiçbir skor katkısı sağlayamadı.

BIRMINGHAM'A DÖNÜŞ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre de eski oyuncusunu çok isteyen Birmingham, 30 yaşındaki hücumcuyu yazın kadrosuna katacak.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Burnley'de beklentilerin çok altında kalan Nathan Redmond'ın sözleşmesi, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona eriyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 28 maça çıkan Redmond, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca bireysel yetenekleriyle de taraftarın beğenisini kazanan yetenekli oyuncu, Beşiktaş yönetiminin teklifine rağmen Burnley'e transfer olmayı tercih etmişti.