Tgrt Haber
Haberler>Spor>NBA Batı Konferansında haftanın oyuncusu Alperen Şengün oldu!

NBA Batı Konferansında haftanın oyuncusu Alperen Şengün oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 00:22 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 00:25
NBA Batı Konferansında haftanın oyuncusu Alperen Şengün oldu!

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

NBA​ takımlarından Houston Rockets​ forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün​, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda "haftanın oyuncusu" seçildi.

NBA'in yaptığı açıklamaya göre haftayı 3 galibiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazandı.

Alperen, hafta boyunca maç başına 21,3 sayı, 12,7 ribaunt, 9 asist, 1,7 blok ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

NBA: Alperen Şengün'den galibiyete 11 sayılık katkı- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

Geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilen milli basketbolcu, Rockets tarihinde bu onura erişen en genç isim oldu.

Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu ünvanını ise New York Knicks'ten Jalen Brunson aldı.

Brunson, haftayı 26,8 sayı, 9,8 asist ortalamalarıyla tamamladı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
Alperen Şengünnbahouston rockets

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...