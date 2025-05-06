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 | Murat Makas

NBA Play-off'larında Nuggets’tan son saniye zaferi, Knicks uzatmada güldü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder’ı deplasmanda 121-119 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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NBA Play-off'larında Nuggets’tan son saniye zaferi, Knicks uzatmada güldü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 10:06

Play-off heyecanı iki karşılaşmayla sürdü. Denver Nuggets, konuk olduğu Oklahoma City Thunder karşısında büyük çekişmeye sahne olan maçı, Aaron Gordon’ın bitime saniyeler kala attığı üçlükle kazanarak saha avantajını ele geçirdi.

Nuggets’ta yıldız pivot Nikola Jokic 42 sayı, 22 ribaunt ve 6 asistle öne çıkarken; Aaron Gordon 22 sayı, 14 ribaunt, Jamal Murray ise 21 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle galibiyete önemli katkı sağladı.

Ev sahibi Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle takımını sırtlamaya çalıştı. Alex Caruso da 20 sayı, 6 asist ve 5 top çalma ile etkili bir oyun sergilese de bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

Knicks, Celtics’i Uzatmada Devirdi

Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, Boston Celtics deplasmanında uzatmaya giden mücadeleyi 108-105 kazanarak seride 1-0’lık üstünlük yakaladı.

Knicks, rakibini kendi sahasında mağlup ederek saha avantajını ele geçirdi. Jalen Brunson 29 sayı ve 5 asistle öne çıkarken, OG Anunoby de 29 sayı ve 4 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Celtics cephesinde Jayson Tatum 23 sayı, 16 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti. Jaylen Brown da 23 sayı ve 7 ribauntluk performans sergilese de takımını galibiyete taşıyamadı.

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#Og Anunoby
#Jaylen Brown
#Spor
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