NBA'de büyük veda! Sağlık sorunları sebebiyle ayrılıyor

NBA'de uzun yıllardır San Antonio Spurs'a başantrenörlük yapan Gregg Popovich, artık veda etmeye hazırlanıyor. San Antonio Spurs'te tam 5 şampiyonluk yaşayan Popovich, kulüpte ikinci plana geçecek.

NBA'DE GREGG POPOVICH VEDA EDİYOR

ESPN'in haberine göre 76 yaşındaki başantrenör sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacak ve kulüpte takım başkanı olarak görev alacak. Gregg Popovich'in yerine ise varis olarak görülen ve 10 sezondur Popovich'in yardımcılığı yapan Mitch Johnson, gelecek sezondan itibaren takımı yönetmeye başlayacak.

NBA'DEN POPOVICH GEÇTİ

Başarılı koç; NBA tarihinde en çok galibiyet alan antrenör konumunda yer alırken, ayrıca da 3 kez Yılın Koçu seçilmişti.