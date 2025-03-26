NBA'de gecenin sonuçları!

Thunder'da Chet Holmgren'in de 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı, Sacramento'daki Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin en çok sayı bulan ismi ise 28 sayıyla mücadele eden Keegan Murray oldu.

Üst üste 7. galibiyetini alan Oklahoma City Thunder, 60 galibiyet, 12 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunuyor. Sacramento Kings ise 35 galibiyet ve 27 yenilgiyle Batı Konferansı'nda 9. sırada yer alıyor.

Sonuçlar

NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 122-96

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 104-111

New York Knicks-Dallas Mavericks: 128-113

Miami Heat-Golden State Warriors: 112-86

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 121-114

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 103-140

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 105-121

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 111-122