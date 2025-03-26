NBA'de gecenin sonuçları!

NBA'de Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayısıyla Sacramento Kings'i 121-105 yenen Oklahoma City Thunder, bu sezonki 60. galibiyetine ulaştı.
Thunder'da Chet Holmgren'in de 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı, Sacramento'daki Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin en çok sayı bulan ismi ise 28 sayıyla mücadele eden Keegan Murray oldu.
Üst üste 7. galibiyetini alan Oklahoma City Thunder, 60 galibiyet, 12 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunuyor. Sacramento Kings ise 35 galibiyet ve 27 yenilgiyle Batı Konferansı'nda 9. sırada yer alıyor.
Sonuçlar
NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 122-96
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 104-111
New York Knicks-Dallas Mavericks: 128-113
Miami Heat-Golden State Warriors: 112-86
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 121-114
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 103-140
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 105-121
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 111-122