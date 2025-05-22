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 | Burak Ayaydın

NBA'de Shai Gilgeous-Alexander fırtınası: Yıldız basketbolcu MVP seçildi!

Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, NBA'de normal sezonun MVP'si seçildi. Shai Gilgeous-Alexander; 2024-2025 sezonunun en değerli oyuncusu olurken, favori isimleri de geride bıraktı.

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NBA'de Shai Gilgeous-Alexander fırtınası: Yıldız basketbolcu MVP seçildi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 20:22

NBA'de normal sezonun MVP'si açıklandı. Oklahoma City Thunderlı Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo'yu geride bırakarak en değerli oyuncu seçildi.

MVP PUANLAMAYLA SEÇİLİRKEN, ALEXANDER ÖNE ÇIKTI

Bu sezon 100 kişiden oluşan küresel medya paneli; NBA En Değerli Oyuncu Ödülü'nün kazananını seçerken Gilgeous-Alexander, 913 puan aldı. Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo'dan daha çok puanı olan yıldız basketbolcu, Thunder formasıyla ödülü kazanan üçüncü oyuncu oldu.

NBA'de Shai Gilgeous-Alexander fırtınası: Yıldız basketbolcu MVP seçildi!

KANADA İÇİN 2. MVP

Thunder'ın yıldız oyuncusu, daha önce iki kez MVP seçilen Steve Nash (2004-2005 ve 2005-2006) ile birlikte bu onuru kazanan ikinci Kanadalı oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEXANDER HANGİ ORTALAMALARI TUTTURDU?
76 maça çıkan Kanadalı; 32.7 sayı, 5 ribaund, 6.4 asist, 1.72 top çalma ve 1.01 blok istatistiklerini yakaladı.
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ETİKETLER
#Spor
#nba
#Nba All Star
#Giannis Antetokounmpo
#Shai Gilgeous-alexander
#Nikola Jokic
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#Shai Gilgeous-alexander
#Oklahoma City Thunder
#Nikola Jokic
#Giannis Antetokounmpo
#Spor
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