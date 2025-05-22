NBA'de Shai Gilgeous-Alexander fırtınası: Yıldız basketbolcu MVP seçildi!

Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, NBA'de normal sezonun MVP'si seçildi. Shai Gilgeous-Alexander; 2024-2025 sezonunun en değerli oyuncusu olurken, favori isimleri de geride bıraktı.
NBA'de normal sezonun MVP'si açıklandı. Oklahoma City Thunderlı Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo'yu geride bırakarak en değerli oyuncu seçildi.
Bu sezon 100 kişiden oluşan küresel medya paneli; NBA En Değerli Oyuncu Ödülü'nün kazananını seçerken Gilgeous-Alexander, 913 puan aldı. Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo'dan daha çok puanı olan yıldız basketbolcu, Thunder formasıyla ödülü kazanan üçüncü oyuncu oldu.
Thunder'ın yıldız oyuncusu, daha önce iki kez MVP seçilen Steve Nash (2004-2005 ve 2005-2006) ile birlikte bu onuru kazanan ikinci Kanadalı oldu.