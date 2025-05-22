NBA'de Shai Gilgeous-Alexander fırtınası: Yıldız basketbolcu MVP seçildi!

NBA'de normal sezonun MVP'si açıklandı. Oklahoma City Thunderlı Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo'yu geride bırakarak en değerli oyuncu seçildi.

MVP PUANLAMAYLA SEÇİLİRKEN, ALEXANDER ÖNE ÇIKTI

Bu sezon 100 kişiden oluşan küresel medya paneli; NBA En Değerli Oyuncu Ödülü'nün kazananını seçerken Gilgeous-Alexander, 913 puan aldı. Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo'dan daha çok puanı olan yıldız basketbolcu, Thunder formasıyla ödülü kazanan üçüncü oyuncu oldu.

KANADA İÇİN 2. MVP

Thunder'ın yıldız oyuncusu, daha önce iki kez MVP seçilen Steve Nash (2004-2005 ve 2005-2006) ile birlikte bu onuru kazanan ikinci Kanadalı oldu.