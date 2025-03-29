NBA'de Toronto Raptors rüzgarı: Yine kazandılar

NBA'in normal sezon maçları devam ederken, Toronto Raptors kendi sahasında Charlotte Hornets ile karşılaştı ve 108-97'lik skorla galip geldi. Ev sahibi ekipte; Jakob Poeltl 24 sayı ve 12 ribaund, Immanuel Quickley 19 sayı, Scottie Barnes ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Mark Williams'ın 18 sayı, 12 ribaund ve DaQuan Jeffries'in 15 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 133-122

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 100-132

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 95-111

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 124-109

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 107-116

Denver Nuggets-Utah Jazz: 129-93

https://x.com/Raptors/status/1905801013514125797