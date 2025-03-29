NBA'de Toronto Raptors rüzgarı: Yine kazandılar

NBA'de Toronto Raptors ile Charlotte Hornets karşılaştı. Bölüm bölüm temponun yükseldiği zorlu mücadelede, 108-97'lik skorla Toronto Raptors galip geldi ve üst üste 3. zaferine uzandı.
NBA'in normal sezon maçları devam ederken, Toronto Raptors kendi sahasında Charlotte Hornets ile karşılaştı ve 108-97'lik skorla galip geldi. Ev sahibi ekipte; Jakob Poeltl 24 sayı ve 12 ribaund, Immanuel Quickley 19 sayı, Scottie Barnes ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Mark Williams'ın 18 sayı, 12 ribaund ve DaQuan Jeffries'in 15 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 133-122
Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 100-132
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 95-111
Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 124-109
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 107-116
Denver Nuggets-Utah Jazz: 129-93
https://x.com/Raptors/status/1905801013514125797