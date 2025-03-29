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Editor
 | Burak Ayaydın

NBA'de Toronto Raptors rüzgarı: Yine kazandılar

NBA'de Toronto Raptors ile Charlotte Hornets karşılaştı. Bölüm bölüm temponun yükseldiği zorlu mücadelede, 108-97'lik skorla Toronto Raptors galip geldi ve üst üste 3. zaferine uzandı.

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NBA'de Toronto Raptors rüzgarı: Yine kazandılar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 14:14

NBA'in normal sezon maçları devam ederken, Toronto Raptors kendi sahasında Charlotte Hornets ile karşılaştı ve 108-97'lik skorla galip geldi. Ev sahibi ekipte; Jakob Poeltl 24 sayı ve 12 ribaund, Immanuel Quickley 19 sayı, Scottie Barnes ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Mark Williams'ın 18 sayı, 12 ribaund ve DaQuan Jeffries'in 15 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Toronto Rapotors seriye bağladı

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 133-122

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 100-132

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 95-111

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 124-109

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 107-116

Denver Nuggets-Utah Jazz: 129-93

https://x.com/Raptors/status/1905801013514125797

Sıkça Sorulan Sorular

TORONTO RAPTORS KAÇ KEZ NBA ŞAMPİYONU OLDU?
Kanada ekibi, Kawhi Leonard önderliğinde tarihindeki tek şampiyonluğu 2019'da yaşadı.
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#Spor
#nba
#nba
#Charlotte Hornets
#toronto raptors
#Spor
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