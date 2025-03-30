Neredeyse 1 asırlık kupa özlemi sona erdi! Yüzbinlerce taraftar kutlamaya akın etti

İngiltere ekibi Newcastle United, başkent Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'nda oynanan İngiltere Lig kupası Finali'nde Liverpool'u mağlup ederek kupaya uzandı. Böylelikle 70 yıllık kupa hasretini dindiren Newcastle United, şampiyonluğunu taraftarıyla kutlamak için görkemli bir geçit töreni düzenledi.
İngiltere ekiplerinden Newcastle United, başkent Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'nda oynanan İngiltere Lig Kupası Finali'nde Liverpool'u 2-1 mağlup ederek tarihindeki ilk kez İngiltere Lig Kupası'nı kazanmış ve70 yıllık kupa hasretini sonlandırmıştı.
İngiliz ekibi son olarak 70 yıl önce 1955'teki İngiltere Federasyon Kupası'nı müzesine götürmüştü.
Şampiyonluğunu taraftarıyla kutlamak isteyen Newcastle United görkemli bir şampiyonluk geçidi düzenledi.
Siyah beyazlıların, Lig Kupası şampiyonluk kutlamalarına 300.000 taraftar katıldı. Taraftarlar futbolcularla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı.