Neredeyse 1 asırlık kupa özlemi sona erdi! Yüzbinlerce taraftar kutlamaya akın etti

İngiltere ekibi Newcastle United, başkent Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'nda oynanan İngiltere Lig kupası Finali'nde Liverpool'u mağlup ederek kupaya uzandı. Böylelikle 70 yıllık kupa hasretini dindiren Newcastle United, şampiyonluğunu taraftarıyla kutlamak için görkemli bir geçit töreni düzenledi.