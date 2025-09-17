Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Nesrin Baş, finale yükselme başarısını gösterdi.

Büyükler Dünya Şampiyonası kadınlar 72 kiloda mücadele eden Baş, ilk turda Slovakyalı Zsuzsanna Molnar’ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

FİNALDE UKRAYNALI RAKİP

Çeyrek finalde ise Romanyalı rakibi Alexandra N.Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde ise Çinli rakibi Zelu Li’yi de 9-6 mağlup eden Nesrin Baş, adını finale yazdırdı.

Nesrin Baş, finalde Ukraynalı Alla Belinska ile mücadele edecek.