Nesrin Baş, Paris 2024'e uçuyor!

10 May 2024 23:34 - Güncelleme : 10 May 2024 23:37

Nesrin Baş’tan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları bileti. Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri'nin kadınlar 62 kilo yarı finalinde Astrid Paola Montero Chirinos'a karşı ter döken Baş, son saniyeye kadar gerilim dolu bir müsabakaya imza attı.

Rakibini 10-6 yenmeyi başaran milli sporcumuz, bu sayede olimpiyat kotasını da elde etmiş oldu. Nesrin Baş, Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.

Günün sonunda kadınlar kategorisinde şu isimler Paris 2024'e kota aldı:

50 kilo:

Son Hyang Kim (Kuzey Kore), Anastasia Blayvas (Almanya)

53 kilo:

Mariana Dragutan (Moldova), Khulan Batkhuyag (Moğolistan)

57 kilo:

Olga Khoroshavtseva (Bağımsız), Giulla Oliveira (Brezilya)

62 kilo:

Kriszta Tunde Incze (Romanya), Nesrin Baş (Türkiye)

68 kilo:

Nisha Nisha (Hindistan), Feng Zhou (Çin)

76 kilo:

Yuliana Vasileva Yaneva (Bulgaristan), Catalina Axente (Romanya)

Grekoromen stilde ise en iyi üçüncü müsabakalarının ardından 60 kiloda Sırp Georgij Tibilov, 67 kiloda Mısırlı Mohamed İbrahim Elsayed, 77 kiloda Macar Zoltan Levai, 87 kiloda Polonyalı Arkadiusz Kulynycz, 97 kiloda Kırgız Uzur Dzhuzupbekov ve 130 kiloda bağımsız sporcu Pavel Hlinchuk, Paris 2024 için kota aldı.

Organizasyon, yarın serbest stil müsabakalarıyla ve kadınların üçüncülük maçlarıyla devam edecek.