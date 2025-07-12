Newcastle United 61.4 milyon Euroluk kanat transferi gerçekleştirdi!

Newcastle United sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Anthony Elanga'nın potansiyeline inanan Newcastle United, bonservis bedeli olarak Nottingham Forest'a 61.4 milyon Euro ödedi.

Premier Lig'den sansasyonel transferler gelmeye devam ediyor. Son yıllarda yatırımlarıyla dikkat çeken Newcastle United, şimdi de Anthony Elanga için kesenin ağzını açtı ve 61.4 milyon Euroluk bonservis bedeli ödedi.

https://x.com/NUFC/status/1943750124221485382

NEWCASTLE UNITED ANTHONY ELENGA TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Kulüpten yapılan duyuruda, "Newcastle United, Nottingham Forest'tan kanat oyuncusu Anthony Elanga'yı uzun vadeli bir anlaşmayla transfer etti. Anthony, Forest'ın 2024-2025 Premier Lig sezonunda etkileyici bir performans sergilemesinin ardından takıma katılıyor." denildi.

ANTHONY ELENGA'NIN GEÇEN SEZONU

Nottingham Forest ile 43 maça çıkan Anthony Elanga, 6 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştı.