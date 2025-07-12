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Editor
 | Burak Ayaydın

Newcastle United 61.4 milyon Euroluk kanat transferi gerçekleştirdi!

Newcastle United sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Anthony Elanga'nın potansiyeline inanan Newcastle United, bonservis bedeli olarak Nottingham Forest'a 61.4 milyon Euro ödedi.

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Newcastle United 61.4 milyon Euroluk kanat transferi gerçekleştirdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 00:33

'den sansasyonel transferler gelmeye devam ediyor. Son yıllarda yatırımlarıyla dikkat çeken , şimdi de Anthony Elanga için kesenin ağzını açtı ve 61.4 milyon Euroluk bonservis bedeli ödedi.

https://x.com/NUFC/status/1943750124221485382

NEWCASTLE UNITED ANTHONY ELENGA TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Kulüpten yapılan duyuruda, "Newcastle United, 'tan kanat oyuncusu Anthony Elanga'yı uzun vadeli bir anlaşmayla etti. Anthony, Forest'ın 2024-2025 Premier Lig sezonunda etkileyici bir performans sergilemesinin ardından takıma katılıyor." denildi.

Newcastle United 61.4 milyon Euroluk kanat transferi gerçekleştirdi!

ANTHONY ELENGA'NIN GEÇEN SEZONU

Nottingham Forest ile 43 maça çıkan Anthony Elanga, 6 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

NEWCASTLE UNITED NEYİ HEDEFLİYOR?
Kadrosunu yavaş yavaş geliştiren Newcastle, sürpriz bir Premier Lig zaferi için adım adım ilerliyor.
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ETİKETLER
#transfer
#nottingham forest
#premier lig
#Newcastle United
#Newcastle United
#Transfer Haberleri
#Anthony Elanga
#Anthony Elanga
#Spor
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