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Neymar 1 yıl sonra yeniden sahalarda: Çıktığı ilk maçta 9 gol!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
22 Ekim 2024 03:21 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 03:22
Neymar 1 yıl sonra yeniden sahalarda: Çıktığı ilk maçta 9 gol!

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, 369 gün sonra sahalara döndü. 1 yıl sonra çıktığı ilk maç Asya Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol, 1 kırmızı kart görüldü.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu 3. hafta maçında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain ile deplasmanda karşılaştı. Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, mücadeleden 5-4'lük skorla galip ayrıldı ve puanını 9'a yükseltti. Al Ain ise 1 puanda kaldı.

Al Hilal'in gollerini Renan Lodi, Sergej Milinkovic-Savic, Salem Al Dawsari (3) kaydetti. Al Ain'de ise Soufiane Rahimi (3) ve  Mateo Nain Sanabria ağları havalandırdı. Konuk Al Hilal'de Ali-el Bualyhi kırmızı kart gördü.

Neymar 1 yıl sonra yeniden sahalarda! Çıktığı ilk maçta 9 gol atıldı - 1. Resim

NEYMAR SAKATLIKTAN DÖNDÜ

Brezilyalı yıldız Neymar da bu maçla birlikte formasına kavuştu. Deneyimli futbolcu, Al Ain karşısında maça, yedekler arasında ikinci yarıda dahil oldu.

Neymar 1 yıl sonra yeniden sahalarda! Çıktığı ilk maçta 9 gol atıldı - 2. Resim

32 yaşındaki futbolcu 18 Ekim 2023'te ülkesi Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ile karşılaştığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Neymar 1 yıl sonra yeniden sahalarda! Çıktığı ilk maçta 9 gol atıldı - 3. Resim

SOL DİZ ÖN ÇAPRAZ BAĞINDA YIRTIK TESPİT EDİLMİŞTİ

Daha sonrasında hastanede yapılan kontrollerde Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği açıklanırken, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Neymar, tedavisinin ardından antrenmanlara da başlarken bu sezon da ilk maçına AFC Şampiyonlar Ligi mücadelesinde çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

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