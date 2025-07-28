Neymar için geri dönme zamanı!

Neymar ve Santos birlikteliği adım adım sona eriyor. Ligue 1 ekibi Marsilya, Neymar transferi için sürpriz şekilde devreye girdi.

NEYMAR FRANSA'YA TRANSFER OLMAYI DÜŞÜNÜYOR

Brezilya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Neymar, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek amacıyla Marsilya ihtimalini gündemine aldı. Halihazırda menajerler aracılığıyla başlayan ilk temaslara olumlu yaklaşan yetenekli 10 numara, maaş konusundaki kararıyla birlikte Marsilya'ya transfer sürecindeki en zorlu aşamayı da geçmiş olacak.

SANTOS'TAN 2 MİLYON EURO

Santos'tan yıllık 2 milyon Euro civarında bir maaş alan Neymar, ciddi bir zam talep etmemesi halinde hızlıca Marsilya'ya imza atacak.

NEYMAR'IN PERFORMANSI

Santos ile 18 maça çıkan Neymar, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.