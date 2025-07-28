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 | Burak Ayaydın

Neymar için geri dönme zamanı!

Neymar transferinde sürpriz bir süreç yaşanıyor. Brezilyalı yıldız, an itibarıyla Fransa'ya geri dönme ihtimalini gündemine aldı.

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Neymar için geri dönme zamanı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 17:40

ve Santos birlikteliği adım adım sona eriyor. ekibi , Neymar transferi için sürpriz şekilde devreye girdi.

NEYMAR FRANSA'YA TRANSFER OLMAYI DÜŞÜNÜYOR

Brezilya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Neymar, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek amacıyla Marsilya ihtimalini gündemine aldı. Halihazırda menajerler aracılığıyla başlayan ilk temaslara olumlu yaklaşan yetenekli 10 numara, maaş konusundaki kararıyla birlikte Marsilya'ya transfer sürecindeki en zorlu aşamayı da geçmiş olacak.

Neymar için geri dönme zamanı!

SANTOS'TAN 2 MİLYON EURO

Santos'tan yıllık 2 milyon Euro civarında bir maaş alan Neymar, ciddi bir zam talep etmemesi halinde hızlıca Marsilya'ya imza atacak.

Neymar için geri dönme zamanı!

NEYMAR'IN PERFORMANSI

Santos ile 18 maça çıkan Neymar, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SANTOS NEYMAR'I NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Yıldız hücumcu, Al Hilal'den ayrılmış ve eski kulübüne dönmüştü.
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ETİKETLER
#fransa
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#santos brezilya
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