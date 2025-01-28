Neymar Santos ile anlaştı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: NTV SPOR
28 Ocak 2025 20:28 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 20:47
Futbol dünyasının en önemli futbolcuları arasında yer alan Brezilyalı Neymar Jr., ülkesinin takımlarından Santos ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Hilal'e sansasyonel bir şekilde transfer olan Neymar, uzun süreli sakatlıklar sonrasında formasından uzak kaldı.
Neymar, Avrupa'ya açıldığı takım olan ülkesindeki kulüp Santos'a yeniden döndü.
BAŞKAN AÇIKLADI
Santos Başkanı anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. Neymar, 6 aylığına Santos'a imza atacak.
32 yaşındaki Neymar, bu sezon sadece 2 maça çıkabildi.
SANTOS KARİYERİ
Neymar Jr., altyapısında yetiştiği Santos kulübünde 219 maça çıkarken 134 gol atmıştı.
Kaynak: NTV SPOR