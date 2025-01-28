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Neymar Santos ile anlaştı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: NTV SPOR
28 Ocak 2025 20:28 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 20:47
Neymar Santos ile anlaştı!

Futbol dünyasının en önemli futbolcuları arasında yer alan Brezilyalı Neymar Jr., ülkesinin takımlarından Santos ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Hilal'e sansasyonel bir şekilde transfer olan Neymar, uzun süreli sakatlıklar sonrasında formasından uzak kaldı. 

Neymar, Avrupa'ya açıldığı takım olan ülkesindeki kulüp Santos'a yeniden döndü. 

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BAŞKAN AÇIKLADI

Santos Başkanı anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. Neymar, 6 aylığına Santos'a imza atacak.

32 yaşındaki Neymar, bu sezon sadece 2 maça çıkabildi. 

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SANTOS KARİYERİ

Neymar Jr., altyapısında yetiştiği Santos kulübünde 219 maça çıkarken 134 gol atmıştı.

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Kaynak: NTV SPOR

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